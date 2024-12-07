Modanın vazgeçilmez ikonu: Leopar deseni!

Andy Warhol ve Edie Sedgwick, 1964

Moda dünyasına yıllar önce yön vermeye başlamış ve her sezon da görünümlere yansımış diyebiliriz. Hatta öyle ki çizgi roman karakteri orman kraliçesi Sheena’dan, Audrey Hepburn’e, Prenses Diana’dan, Blondie’nin sahnesine kadar uzanan bu çok yönlü desen, bize birden farklı siluet ve tarzı çağrıştırıyor demek hiç de yanlış olmaz. Gücü, seksepaliteyi ve çekiciliği vurgulayan bu desenden ilham almamak zaten mümkün değil. Sinema sahnesinde de dişiliği karakterize etmek; çekici olarak vurgulamak için birçok defa kullanıldığını hatırlatalım ve bu ilham dolu zaman yolculuğuna hazırlanalım.