Nike Flyknit Lunar 3

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Nike Flyknit Lunar 3 uzun mesafeleri keyfe dönüştürüyor...

Nike, profesyonel ve amatör koşucuların favorisi haline gelen Flyknit Lunar’ın 3. jenerasyonu ile fark yaratmaya devam ediyor. Nike Flyknit Lunar 3; üst yüzeyi ve sıkılaştırılmış dokusuyla topuğu desteklerken, ayağın rahat nefes almasını sağlayan esnek örgü dokuya sahip ön kısmıyla dikkat çekiyor. Ayak basınç noktalarına göre yeniden formüle edilen Lunarlon taban ise sporseverlere daha yumuşak ve yüksek performanslı bir koşu imkanı sağlıyor.

Yeni modelle ilgili bilgi veren Nike Koşu Ayakkabıları Tasarım Direktörü Rob Williams, “Sporcuların bir ayakkabıda neleri sevdiğini dikkatle inceledik ve Flyknit Lunar modelinin en beğenilen özelliklerini, en yeni teknolojilerimizle Flyknit Lunar 3’e entegre ettik. Flyknit ile ultra hafifliğe kavuşan ve ayağı tam destekleyen yapısıyla öne çıkan yeni model, Lunar tabanıyla koşu boyunca yumuşak bir his verecek” dedi.

Nike Flyknit Lunar 3: 389 TL

