Nike SneakerBoot Koleksiyonu

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Nike’ın ikonik ayakkabı tasarımları, kötü hava şartlarına meydan okumak için “Nike SneakerBoot Koleksiyonu”nda bir araya geldi.

Nike, kış ayları için özel olarak tasarlanan “SneakerBoot Koleksiyonu”yla günlük spor giyime yeni bir soluk getiriyor. Markanın koşu, basketbol ve fitness kategorisindeki ikonik tasarımları yeni teknolojilerle bir araya gelerek soğuk ve karanlık kış günlerinde görünür, ayağı sıcak ve kuru tutan şık alternatifler sunuyor.

Nike Air Max 1 Sneakerboot da koleksiyondaki modellerden. 1987’da ayakkabı tabanında devrim yaratan Air Max, H20 koruma teknolojisiyle yenilenmiş. Ayak bileğini sıkıca kavramasıyla zor şartlara meydan okuyan model, ışıldayan Nike logosuyla çok da şık!