Sonbahar ve kış aylarında sıkça tercih edilen pançolar hem estetik duruşları hem de soğuktan koruyucu özellikleri ile kadınların gözdesi haline gelmiş durumda.

Her tarz kıyafet ile kombinlenebilme özelliğine sahip olan pançolar çeşitli renk ve desen tercihleri ile tüm kıyafetler ile uyumlu hale gelmiş durumda. Sadece genç kesimin değil, bebek, çocuk, orta yaş gibi her yaştan kişinin severek giydiği panço modelleri ile girdiğiniz her ortamda şıklığınızı gözler önüne sermeniz de mümkün hale gelmiş oluyor. Meksikalılara özel bir yerel kıyafet olan panço, Kızılderililerin de kullandığı giysilerden biri. Elbette zaman içerisinde farklı renk ve kumaş türlerinden tasarlanmaları ile birlikte kullanım alanlarında da çeşitlilik yaşanmaya başlanmış oldu. Pançoların sadece kış ayına özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaz aylarında da akşam serinliğinde giymek üzere tasarlanan pek çok örgü panço modeli mevcut. Panço modelleri arasında en çok tercih edilenleri hiç kuşkusuz ki örgü ve kaşe panço modelleri.



Örgü panço modelleri

Panço modelleri kullanım yeri ve zamanına göre farklılık gösterirken özellikle örgü panço modelleri pek çok kadının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Örgü panço modelleri özellikle genç kızların Jean üzerine rahatlıkla tercih edip çıkabildikleri kıyafetlerden biri halini almışken tarz duruşları ve sıcak tutmaları sebebi ile de oldukça etkileyici. Ceket ve hırka kullanmaktan hoşlanmayan kişiler için tamamlayıcı bir kıyafet olan örgü panço modelleri ile siz de rahatlıkla kendi tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Eğer özellikle göbek bölgenizde istenmeyen bir görüntüye sahipseniz örgü panço modelleri arasından birini tercih ederken bu görüntüyü kaybetmeniz mümkün olabilir. Yaz aylarında ince dantel ipliklerden yapılmış olan örgü panço modelleri kullanılırken kış aylarında ise kalın örgü iplerden yapılan panço modelleri tercih sebebi halini alıyor.



Kışlık panço modelleri

Yaz ve bahar aylarının aksine kış aylarında giyilen kıyafetlerde çok daha kalın kumaşlar tercih edilmektedir. Bol oluşları, kusurları gizleyen bir yapıda olmaları ve uzun ve kısa model çeşitliliği ile kışlık panço modelleri özellikle işe giderken ne giymeliyim düşüncesi olan kadınlar için tam bir kurtarıcı. Uzun panço modelleri ile kış aylarının soğuk havasına karşı korunma sağlarken aynı zamanda herkesin imreneceği şahane bir görüntüye de kavuşmuş olacaksınız. Kaşe panço modelleri kış aylarında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken hem tok duruşları hem de gece gezmelerinde de tercih edilebilmeleri sebebi ile kadınların dolaplarında mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri haline geliyor.



Bebek panço modelleri

Artık birçok bebek giyim markası mevcut. Bu markalar özellikle kış aylarında bebeklerinizi korumak adına kalın ve etkili kıyafetler üretiyorlar. Bu kıyafetler arasında çocuklara en çok yakışan dış giyim ürünlerinden biri de hiç kuşkusuz ki bebek panço modelleri. Bebeğinizin hem çok daha şirin hem çok daha tarz görünmesini sağlayan bebek panço modelleri ile siz de küçük bir star yaratabilirsiniz. Bebeğiniz için seçeceğiniz panço modelleri kumaş özellikli olabileceği gibi eğer el yatkınlığınız varsa internette çocuk panço modelleri ve yapılışı videolarını izleyerek de bebeğinize yeni pançolar örmeniz mümkün. El emeğiniz ile öreceğiniz bir pançonun çocuğunuz büyü se dolabında kalacağını unutmamalısınız. Çocuğunuzu hastalıktan korumak eminiz ki sizin için her şeyden önemli. Bunu sağlamak adına tercih edeceğiniz bir panço modeli ile hem istediğiniz korunaklı ortamı hem de şık ve tarz bir duruşu aynı anda sağlamış olacaksınız.



