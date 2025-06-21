Plaj elbise modelleri: Deniz kenarındaki keyifli günler için 21 plaj elbisesi
Kadınlar için en iyi plaj elbiseleri, yazın vazgeçilmez parçalarındandır ve sıcak havalarda deniz kenarındaki maceralar için idealdir. Bu hafif ve havadar elbiseler, favori mayonuzun üzerine giyebileceğiniz çok yönlü örtü parçaları olarak işlev görürken, gün batımı başladığında ise şezlongdan teras barına zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar. Aşağıda en iyi 21 plaj elbisesini bulabilirsiniz...
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CALZEDONIA- Kroşe Üstlü Uzun Kumaş Elbise
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Penti- Sienna V Yaka Midi Oversize Gömlek
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Missoni - Zikzak Desenli Kaftan
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Mai Studios - Putra V Yaka Siyah Triko Uzun Elbise