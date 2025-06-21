Plaj elbise modelleri: Deniz kenarındaki keyifli günler için 21 plaj elbisesi

Kadınlar için en iyi plaj elbiseleri, yazın vazgeçilmez parçalarındandır ve sıcak havalarda deniz kenarındaki maceralar için idealdir. Bu hafif ve havadar elbiseler, favori mayonuzun üzerine giyebileceğiniz çok yönlü örtü parçaları olarak işlev görürken, gün batımı başladığında ise şezlongdan teras barına zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar. Aşağıda en iyi 21 plaj elbisesini bulabilirsiniz...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Plaj elbise modelleri: Deniz kenarındaki keyifli günler için 21 plaj elbisesi - Resim : 1

CALZEDONIA- Kroşe Üstlü Uzun Kumaş Elbise

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Plaj elbise modelleri: Deniz kenarındaki keyifli günler için 21 plaj elbisesi - Resim : 2

Penti- Sienna V Yaka Midi Oversize Gömlek

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Plaj elbise modelleri: Deniz kenarındaki keyifli günler için 21 plaj elbisesi - Resim : 3

Missoni - Zikzak Desenli Kaftan

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Plaj elbise modelleri: Deniz kenarındaki keyifli günler için 21 plaj elbisesi - Resim : 4

Mai Studios - Putra V Yaka Siyah Triko Uzun Elbise