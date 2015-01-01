Plajda sıcak renkler

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Argento Beachwear 2015 yılı katalog çekimlerinde Amerikalı ünlü manken Joy Corrigan yer aldı.

Seksi manken Joy Crorrigan’ın güzelliğiyle estetik kattığı Argento’nun 2015 koleksiyonu plajlarda iddialı olmak isteyen hoşlanan bütün kadınlara hitap ediyor. Argento’nun mayo, mayokini ve bikinilerinde sıcak renkler öne çıkıyor. 2015 koleksiyonunda güneş ve denizi en iyi yansıtan cıvıl cıvıl renklere çok yer verilmiş. Fuşya, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, mavi ve turkuaz renklerin bolca yer verildiği koleksiyonda istediğiniz her rengi bulabilirsiniz!