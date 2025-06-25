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Plajların vazgeçilmezi kimonolar ve 12 markadan 12 parça göz alıcı etnik parçalarla yaz şıklığı!
Yaz mevsimi geldiğinde plaj modası da kendini yeniliyor, ama bazı klasikler var ki tahtını asla kaybetmiyor. İşte onlardan biri de kimonolar! Özellikle etnik desenlerin ve zengin renklerin buluştuğu kimonolar, plaj stilinize anında sofistike, özgün ve egzotik bir hava katmanın en kolay yolu...
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Bu yaz, plajlarda ve tatil beldelerinde kendi hikayenizi anlatan, göz alıcı etnik kimonolarla fark yaratmaya hazır olun! 'Peki, bu göz alıcı etnik kimonoları nerede bulabilirim?' dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi gelin, plajlarda fark yaratacak, her biri kendine özgü dokunuşlara sahip etnik kimono modellerini sunan bazı markalara ve onların öne çıkan parçalarına birlikte göz atalım!
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BSL - Ekru Etnik Desenli Kimono
799,99 TL
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The Beach - Retro Uzun Kimono
7,200.00 TL
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Jaquette - Monarch Kimono
15.550 TL