Rafya, jüt, kanvas, kumaş: 2025 yaz modasının öne çıkan 21 plaj çantası modeli
Yaz aylarında plaj çantaları, mayo ya da sandalet kadar vazgeçilmez hale geliyor. 2025 yılı, rafya, jüt ve kanvas gibi doğal malzemelerle üretilen plaj çantalarının yılı olacak gibi görünüyor. Loewe'nin sepet çantası ve Prada’nın rafya tote modeli sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Bu yaz tatilinizi daha da güzelleştirecek 21 en iyi plaj çantasını araştırdık.
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ZARA- Örgülü askılı büyük boy çanta
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Marks & Spencer- Makrome Plaj Tote Çanta
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OXXO- Çok Renkli Çizgili Omuz Çantası
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Loewe - Renkli areka palmiye yaprakları kullanılarak yapılan karışık renkli sepet çanta