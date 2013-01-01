Reebok RealFlex Training Koleksiyonu

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Sonbahar/Kış 2013 Reebok RealFlex Training Koleksiyonu, antrenmanlarda en üstün performansa ulaşılmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Giderek yükselen bir yaşam temposu, artan sorumluluklar ve kısıtlı bir zaman… Siz de bu düzenle nasıl baş edeceğinizi düşünüyorsanız, Reebok’ın önerisine kulak verin ve “hareket edin”. “Fit For Life” mottosuyla yola çıkan Reebok için, fit olabilmenin en etkin yolu, düzenli antrenmanlarla her anlamda güçlenmek ve daha dayanıklı bireyler haline gelmek. Önde gelen fitness profesyonellerinin rehberliğinde hazırlanan Sonbahar/Kış 2013 Reebok RealFlex Training Koleksiyonu, bu antrenmanlarda en üstün performansa ulaşılmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

RealFlex Fusion TR 3.0, kadınlar için tasarlanmış bir training performans ayakkabısı. Yumuşak ve hafif materyallerin kullanıldığı model, en zorlu antrenmanlarda dahi konforlu hissedilmesini sağlıyor. Üst bölümde uygulanan elmas şekilli lazer kesimlerse, performans ile stili bir araya getiriyor.