Reebok'tan koşuseverlere

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Koşu performansınızı üst seviyeye taşıyın!

Sağlıklı ve aktif bir yaşam için geliştirilen ürün ve teknolojileriyle sporseverlere ilham veren Reebok, RealFlex koleksiyonu ile koşu tutkunlarına farklı bir deneyim yaşatıyor. Reebok RealFlex teknolojisi, sağladığı hareket özgürlüğüyle düz bir zeminde yalınayak koşmanın verdiği doğallık hissi ve yarattığı maksimum konforla koşu performanslarını bir üst seviyeye taşıyor. Reebok RealFlex koşu koleksiyonu, sıradan, sert ve ağır koşu ayakkabılarının aksine, hafif ve esnek bir yapıya sahip. Fiyatı ise 192 TL.