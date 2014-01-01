Şık ve rahat bir yaz

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Dagi 2014 mayo koleksiyonuyla yaza renkli ve eğlenceli bir giriş yapıyor...

Dagi, 2014 yazına hazır! Koleksiyonunda fuşya, turkuaz, sarı, turuncu gibi pastel renklerin yanı sıra siyah ve beyaz gibi geleneksel renklere de yer veren Dagi, doğanın bütün sıcaklığını şık ve dokulu kumaşlarla harmanlıyor. Koleksiyonda bikini, mayo, mayokini, tankini, pareo ve yüzücü mayoları yer alıyor.

İrili ufaklı çiçeklerin yanı sıra tropikal, zebra ve leopar desenleriyle de doğanın esintisini yansıtan Dagi'nin koleksiyonuna bir an önce göz atın!



