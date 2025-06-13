So so trend: 2025 yazında giyebileceğiniz 11 sneaker modeli
Moda dünyası, 2025 İlkbahar/Yaz sezonunda sneaker tutkunlarına müjdeli haberler sunuyor. Özellikle ince, retro tarzlar bu sezonun ayakkabı trendleri arasında zirveye oturuyor. Köpük orta tabanlar, neredeyse yok denecek kadar ince dış tabanlar ve tenis kortundan ilham alan silüetler, 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında sıklıkla karşımıza çıkacak. 2025 yazında giyebileceğiniz 11 yazlık spor ayakkabı trendini açıklıyoruz
1. Retro Köpük Detayları
Son yıllarda köpük orta tabanlar genellikle daha yumuşak ve abartılı hale gelmişti; ancak bu eğilim değişmeye başlıyor. Sokakta karşımıza çıkan en havalı sneaker’ların birçoğu, artık taban çevresinde 70’ler tarzı köpük bantlara yer veriyor. Ortaya çıkan görünüm, sanki lisede atletizm antrenmanına gidiyormuşsunuz gibi nostaljik ama son derece stil sahibi bir hava yaratıyor.
VEJA - Rio Branco II sneakers
2. Ekstra İnce Tabanlar
Bu sezon da ince, retro sneaker’lar bizimle—hem de şimdiye kadarki en ince tabanlarla. Geçtiğimiz yılın sonlarında öne çıkan bu silüet, artık Adidas’tan Zara’ya kadar neredeyse her markada karşımıza çıkıyor.
Üstelik Miu Miu ve Stella McCartney, 2025 ilkbahar koleksiyonlarında ultra ince tabanlı modelleri öne çıkardığına göre bu trendin daha da popülerleşeceği kesin. Bizim tavsiyemiz: Daha arkadaş grubunuz farkına varmadan bir çift edinin!
Adidas - Tokyo Sneakers
3. Kortlara Hazır Sneaker’lar
Herkesin dolabında iyi bir çift kort tarzı sneaker olmalı—özellikle de şu sıralar kauçuk tabanlar her yerdeyken. Adidas Samba modelleri, 2025 ilkbaharında da tıpkı geçen yıl olduğu gibi çok popüler olacak. Bununla birlikte Puma ve Nike gibi markaların klasik silüetleri de şu anda yeniden büyük ilgi görüyor.
Öte yandan Loewe ve Tory Burch, pistten ilham alan köpük orta tabanlar ve sağlam tutuş sağlayan dış tabanlarla tasarlanmış popüler modeller çıkardı.
Hangi modeli seçerseniz seçin, nostaljik etkiyi tamamlamak için kalın beyaz çoraplarla kombinlemeyi unutmayın!
Puma - Palermo Sneakers
4. Parlak Gümüş
Birkaç sezon geri planda kaldıktan sonra, gümüş renkli sneaker’lar yeniden büyük bir dönüş yapıyor. Ayrıca bu metalik dokunuş, bu listedeki diğer trendlerle de mükemmel şekilde uyum sağlıyor—örneğin kort sneaker’ları ya da köpük tabanlı modeller gibi.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, beyaz giymeyi tercih ettiğiniz herhangi bir yerde bu gümüş sneaker’ları deneyin; kotla da harika görünüyorlar, üstelik biraz daha “sokak stili” etkisi yaratıyorlar.
Adidas - Taekwondo Sneakers