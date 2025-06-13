So so trend: 2025 yazında giyebileceğiniz 11 sneaker modeli

2. Ekstra İnce Tabanlar

Bu sezon da ince, retro sneaker’lar bizimle—hem de şimdiye kadarki en ince tabanlarla. Geçtiğimiz yılın sonlarında öne çıkan bu silüet, artık Adidas’tan Zara’ya kadar neredeyse her markada karşımıza çıkıyor.

Üstelik Miu Miu ve Stella McCartney, 2025 ilkbahar koleksiyonlarında ultra ince tabanlı modelleri öne çıkardığına göre bu trendin daha da popülerleşeceği kesin. Bizim tavsiyemiz: Daha arkadaş grubunuz farkına varmadan bir çift edinin!

Adidas - Tokyo Sneakers