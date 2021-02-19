Sokak stili: Lambaya puff de!

Hazırlayan: Baran Alışkan

Elinizde sıcacık bir kahveyle aylaklık ederken, sıradan bir günde usulca dolaşırken, sabahın erken saatlerinde işe giderken ya da iş çıkışı eve dönerken bütün gözler üzerinizde olacak. Puffer montlar, birkaç yıldır yeniden hayatımıza girişini kutlarken, bu yıl birbirinden farklı modeliyle tam da ihtiyacınız olan kilit parça olarak radarımıza takılıyor. Onlarca farklı renk seçeneğiyle mükemmel özgürlüğü sunan puffer montlar, ayrıca deri görünümlü alternatifleriyle de şıklığınızı farklı bir noktaya taşımakta ısrarcı. Bu yılın öne çıkanları ise mutlaka crop kesimli ve oversize formlu puffer montlar. Sokağa çıkmadan önce ilham perinizi biraz yönlendirseniz hiç fena olmaz. Kışın son ipuçlarıyla mevsimin en iddialısı olmakta kararlıyız!

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