Sonbahara hazırlık: 2025 Kısa, uzun, midi stilinize en uygun trençkot modelleri
2025’te trençkotlar klasik tavrını korurken yeni bir enerjiyle karşımıza çıkıyor. Artık sadece sonbaharlık bir parça değil; yıl boyunca gardırobumuzun vazgeçilmezi olmaya adaylar. Bu sezon keskin çizgiler, oversized kalıplar ve teknik kumaşlar öne çıkıyor. Özellikle kuşak detaylarıyla bel vurgusu ön planda tutulurken, kısa, vatkalı omuzlar ve minimal metal detaylar güçlü bir siluete işaret ediyor. İşte 2025 trençkot modellerinden derlediğimiz yazımız...
Çok yönlü olarak sınıflandıran bir dış giyim parçası varsa, o da trençkot. Ayrıca, ıslak ve çamurlu havada dışarıdayken neredeyse her kıyafeti tamamlayan birkaç dış giyim parçasından biri. Sienna Miller ve Kendall Jenner gibi isimler de bir trençkotu kombinleme konusunda ilham kaynağı oluyorlar.
Kombinin gücünü bir anda katlayan trençkotların verdiği karizma yadsınamaz. Sadece yakasını kaldırarak bir film yıldızından gizli ajana dönüşebilirsiniz! :)
Aşağıda, kısa trençkotlardan kruvaze klasiklere, midilerden şık kareli astarlı modern bir dokunuşa kadar kadınlar için sezonun öne çıkan trençkot örneklerini bulabilirsiniz...
Massimo Dutti - Pamuklu trençkot
MANGO - Pelerin tarz kısa trençkot