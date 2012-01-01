Crocs ve Stride Rite, ilk outlet kampanyasını TakaTuka.com’da başlattı!





Dünyanın önde gelen ayakkabı markaları arasında yer alan Crocs ve Stride Rite, TakaTuka.com’da başlattığı outlet kampanyasıyla yüzlerce çeşit modelini yüzde 40 indirim avantajıyla sunuyor!Geniş ürün yelpazesi ve çok çeşitli renk alternatifleriyle 2012’den bu yana ayakkabı modasında şıklığı ve cazip fiyatları bir arada sunan TakaTuka.com; Türkiye’deki tek yetkili online satış sitesi olduğu Crocs ve Stride Rite markalarının, outlet satışlarına başladı. Outlet kampanyasıyla sadece TakaTuka.com’da satılacak olan yüzlerce çeşit Crocs ve Stride Rite modellerine, moda severler yüzde 40 indirim avantajıyla sahip olabilecek.Birbirinden canlı renkleri ve sunduğu rahatlık ile büyük küçük herkesin vazgeçilmezi olan Crocs ve Stride Rite, TakaTuka.com’da ilk kez başlattığı outlet kampanyasıyla, birbirinden tarz ve rahat modellerini, uygun fiyat avantajıyla ayakkabı severlerle buluşturacak.Burnu açık havadar tasarımı ve canlı renkleri ile şık bir tasarıma sahip olan Crocs Carlie Flat, transparan TPU malzemesi ve ayağa masaj hissi veren tabanı ile bu yaz vazgeçilmeziniz olacak.Translucent Clog Kids Dino Camo’nun rahat taban yapısı, Jibbitz aksesuarları ile süslenebilen havadar delikleri ve renkli dinozor baskılı sevimli tasarımı ile çocuğunuz şıklığı ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.Minik prensesiniz artık suyun içinde de rahatlıkla oynayabilecek. Stride Rite Oceana’nın çabuk kuruyan, dayanıklı yapısı, ekstra konfor sunan hafif ve esnek tabanı ile yaz boyunca kızınız hiçbir eğlenceden uzak kalmayacak.Ayağı destekleyerek çocuğunuzun güvenli adımlar atmasını sağlayan SRT (Algı Topları) teknolojisine sahip Stride Rite SRT Avery’nin fiyonk detaylı şık tasarımı ve ayarlanabilir cırt bantları ile çocuğunuz hem rahat hem de tarz olacak.TakaTuka.com’un tüm kampanyalarından haberdar olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.TakaTuka.com adresini ziyaret edebilir ya da TakaTuka.com’un Facebook adresi olan; www.facebook.com/TakaTuka takip ederek güncel etkinliklerden haberdar olabilirler.