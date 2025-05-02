Tereyağı Gibi Akıp Giden Bir Stil: Butter Yellow Geri Döndü

Sakinliği ve zarafetiyle hem günlük hem de özel kombinlerde kendine yer buluyor. Moda tutkunları için hem nostaljik hem de modern bir dokunuş sunan bu renk, vitrinleri sarıya boyamaya başladı bile. Peki; butter yellow modası nasıl ortaya çıktı, ilk hangi moda evleri kullandı?

Butter Yellow aslında 1950'lerde ve 1960'larda yumuşak pastel tonların moda olduğu dönemlerde çokça moda dünyasında kıyafetlerde ve aksesuarlarda kullanılmıştı. Özellikle bahar ve yaz sezonunda ferah ve yormayan bir ton olarak sevilmişti. Fakat bu rengin popülerliği o günlerde kalmıştı ta ki 2025 sezonuna dek.