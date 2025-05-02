Tereyağı Gibi Akıp Giden Bir Stil: Butter Yellow Geri Döndü
Moda dünyası her sezon yeni bir renk aşkına tutuluyor ve bu sezonun gözdesi yumuşacık, zarif bir ton: butter yellow. Ne neon kadar iddialı ne de pastel kadar silik; butter yellow, adeta güneş ışığını teninize taşır gibi bir etki yaratıyor. İşte her bütçeye uygun butter yellow parçalar…
Sakinliği ve zarafetiyle hem günlük hem de özel kombinlerde kendine yer buluyor. Moda tutkunları için hem nostaljik hem de modern bir dokunuş sunan bu renk, vitrinleri sarıya boyamaya başladı bile. Peki; butter yellow modası nasıl ortaya çıktı, ilk hangi moda evleri kullandı?
Butter Yellow aslında 1950'lerde ve 1960'larda yumuşak pastel tonların moda olduğu dönemlerde çokça moda dünyasında kıyafetlerde ve aksesuarlarda kullanılmıştı. Özellikle bahar ve yaz sezonunda ferah ve yormayan bir ton olarak sevilmişti. Fakat bu rengin popülerliği o günlerde kalmıştı ta ki 2025 sezonuna dek.
İlk Hangi Moda Evleri Kullandı?
Butter yellow rengi ilk kez büyük ölçekli olarak şu defilelerde dikkat çekti:
Jacquemus 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda butter yellow elbiselerle Akdeniz ferahlığını yansıttı.
Loewe, oversized trençkot ve takımlarında bu tonu kullanarak pastel trendini yeni bir boyuta taşıdı.
Tory Burch ise zarif ipek bluzlar ve eteklerde butter yellow rengini tercih ederek modern feminenliği öne çıkardı.