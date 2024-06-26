Trend: Deniz kabuğu! Yaz sezonunun yıldızı 12 deniz kabuğu aksesuarı
Havaların ısındığı bu günlerde deniz kabuklarının 2024 yaz trendinde olduğunu görüyoruz. Biz bu habere çok heyecanlandık ve bu yazın popüler deniz kabuğu temalı takılarını sizlerle paylaşmak istedik.
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Zara- Deniz Kabuklu İp Kolye - 720,00 TL
Kullanım kolaylığı ve sadeliği ile altın bir deniz kabuğu stilinizin vazgeçilmezi olacak!
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Bershka- Seramik Deniz Kabuklu Kolye - 990,00 TL
Deniz, kum, güneş ve deniz kabuğu. Sahil kenarında geçireceğiniz yaz akşamlarında stilinizin vazgeçilmezi gibi duruyor.
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Koton - Saç Tokası - 229,99 TL
Kış aylarında dahi yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz parça. Her daim deniz saçınızda.
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Swarovski - Idyllia Kolye - 7.990,00 TL
Doğa’nın ön planda olduğu şu günlerde şık bir gecede veya bir akşam yemeği buluşasındaki gözde parça. Yıllar geçse de klasik parçalardan vazgeçemeyiz.