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Turuncu olsun...

Havanızdan geçilmesin, tüm gözler üzerinizde olsun!
Ayakkabıdan çantaya, takıdan güneş gözlüğüne her yer turuncu! Sahile inerken onun gücünü hissedeceksiniz...
  Fotogaleri: Turuncu olsun...
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