Ultra hafif!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nike Flyknit Lunar2’nin minimum dikiş kullanılan kusursuz kumaşı, ayağı ikinci bir deri gibi sarıyor.

Nike Flyknit’in en son teknoloji ürünü yeni modeli Nike Flyknit Lunar2, sporseverlere mükemmel bir koşu deneyimi vaat ediyor. Nike Flyknit Lunar2’nin minimum dikiş kullanılan kusursuz kumaşı, ayağı ikinci bir deri gibi sarıyor. Nike’ın Flyknit teknolojisini tanıttığı reklam kampanyasında, Lunar2 modeli kullanılıyor. Basketbolcu Kobe Bryant, dünya şampiyonu sprinter Allyson Felix, dünya dekatlon rekoru sahibi Ashton Eaton, futbolcu Richard Sherman, dünya uzun mesafe koşu şampiyonu Mo Farah’ın yanı sıra Lea Wallace, Jordan Hasey, Brandon Johnson ve Evan Jager’dan oluşan sporcular, antrenmanda giydikleri Nike Flyknit ayakkabılarıyla kampanyada yer alıyor.