Yeni koleksiyonunda siyah - beyaz, maskülen - feminen gibi zıtlıkların uyumundan ilham alan Camper yağmurlu günlerin vazgeçilmezi çizmelere getirdiği yorumlarla fark yaratıyor!





Suya dayanıklı, şık olduğu kadar konforlu ve soğuğun tüm şiddetine rağmen ayakları koruyan, sıcak tutan Camper çizmeleri ile yağmur mevsimine geçiş yapmanın şimdi tam zamanı!Koleksiyona yeni giren, adeta bir koşu ayakkabısının tabanını andıran renkli platform topuklu Laika modelleri tam da klasik çizmelerden farklı, daha özgün modeller arayanlara göre… Daha spor ama bir o kadar da özgün seçimler yapmak isteyenler, yağmurda doğa yürüyüşlerinden vazgeçemeyenler ise Peu Pista çizmelerine mutlaka bir göz atmalı! Ayaklarını sıcak tutmak isteyenler ve öyle bir çizme olsun ki hem yağmurda hem de soğuk kış günlerinde giyeyim diyenler için ismiyle bile insanın içini ısıtan özel Gore-Tex® yapılı, kaygan ve ıslak zeminde ekstra tutuş sağlayan “Hot” çizmeler birebir…Daha önce hiç keçeyle çizmeyi bir arada gördünüz mü? Bu beraberliğin çekiciliğine karşı koyamayacaksınız! Keçe su geçirir diye korkuya mahal vermeyin çünkü Camper Gore-Tex®’ mucizesi ile bunun da çözümünü buldu ve su geçirmeyen, keçenin sıcacık dokusu ile ayakları koruyan eşsiz “Wabi” çizmelerine hayat verdi.Gün boyu konfor ve şıklığı bir arada yaşatan Camper çizmeleri, tüm Camper mağazalarında ve e-mağazada sizleri bekliyor.