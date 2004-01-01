47 Meters Down filminin yıldızı Mandy Moore'un stili genel olarak şık ve zarif parçalardan oluşuyor.

Son dönemin en sevilen trendlerinden ince askılı saten elbiseler, hafifliği ve elegan duruşuyla yaz davetlerinin vazgeçilmezi kuşkusuz. 47 Meters Down filminin yıldızı Mandy Moore da filmin California’daki premiere’inde giydiği bakır rengi, ince askılı elbisesiyle sade ama göz alıcıydı. Uzun saten elbiseleri tercih edecekseniz iri ve çarpıcı takılardan uzak durun, çünkü saten zaten iddialı bir kumaş. Sade tasarımlar saten elbiselerle çok iyi anlaşıyor, bizden söylemesi.





H&M 119 TL



ZARA 129.95 TL



COQUET 79.90 TL



