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Yazdan beklediğimiz...

Deniz, bikini, pareo, üç beş de bilezik.
İşte bu kadar kısa ve net yazdan beklentimiz!
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