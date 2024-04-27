Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben, kızımı elin adamlarına bırakmam!"

Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulmuştu. Yeni fragmanda Alev Ömer'i "Noldu dilini yuttun bir anda. Benimle konuşurken artık dikkat et. O elini de çek şeklinde" tehdit ediyor. Bu konuşma akıllara Alev acaba Görkem'i biliyor mu sorusunu akıllara getirdi.