Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben, kızımı elin adamlarına bırakmam!"
Dün akşam Kızılcık Şerbeti 60. bölümü ile Show Tv ekranlarında yayınlandı. Peki, dizide önümüzdeki hafta neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Fatih'in "Ben, kızımı elin adamlarına bırakmam! Doğa Hanım bunu bilecek" sözleri damga vurdu.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın kadrosunda yer aldığı dizi Kızılcık Şerbeti dün akşam 60. bölümü ile izleyici ile buluştu.
Kızılcık Şerbeti 61. bölümü ile 3 Mayıs Cuma akşamı Show Tv'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Fatih'in "Ben, kızımı elin adamlarına bırakmam! Doğa Hanım bunu bilecek" sözleri damga vurdu.
Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulmuştu. Yeni fragmanda Alev Ömer'i "Noldu dilini yuttun bir anda. Benimle konuşurken artık dikkat et. O elini de çek şeklinde" tehdit ediyor. Bu konuşma akıllara Alev acaba Görkem'i biliyor mu sorusunu akıllara getirdi.
Rüzgar Pembe ile konuşurken Nursema'yı sevdiğini söylüyor. Pembe de "Sevme, Nursema ile işin olmaz" diyor.