menu

close

menu

close

menu

close

Yazın rengi budur!

Siyahla, kahve tonlarıyla, beyazla ve fuşyayla dostluğu başkadır turkuazın...
Turkuaz, kızıl saçlıların gardırobunda mutlaka bulunmalı. Özellikle gece elbiselerinde onlara en iyi giden renklerden biri.
  Fotogaleri: Yazın rengi budur!
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler