Yeni bir model...

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Nike’tan uzun mesafe koşusu için yeni bir model: Nike Air Zoom Pegasus 31

Altın madalya sahibi, dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu Mo Farah’tan esinlenerek tasarlanan ikonik Nike Air Zoom Pegasus 31, koşucuların ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak modern teknolojiyle yenilendi. İlk üretildiğinden bu yana milyonlarca kilometre yapan Pegasus, yeni nesil Nike Air Pegasus 31 ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Kariyeri boyunca Nike Air Pegasus ile antrenman yapan koşucu Mo Farah; "Pegasus, benim en sevdiğim ayakkabılarımdan, antrenman esnasında bana gereken tüm desteği veren, çok hafif ve çok rahat bir tabana sahip. İlk giydiğim an, yere daha iyi bastığımı hissettiğim Pegasus 31, haftalık koşu rutinim için gerekli olan rahatlığı ve korumayı sağlıyor." diyor.

Topuk kısmının yenilenmesiyle daha kolay koşma imkanı sunan model, yeni üst yüzeyiyle ayağın daha iyi nefes almasına olanak sağlıyor.

Fiyatı: 289 TL