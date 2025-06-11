Zahmetsiz stil: 2025 yazında giyebileceğiniz bermuda şortlar

Diz hizasında ya da biraz üzerinde biten Bermuda şortlar, adını ilk popüler oldukları yer olan Bermuda Adaları’ndan alıyor. Sıcak iklim nedeniyle erkeklerde iş kıyafeti olarak tercih edilen bu şortlar, şimdi modanın bir döngüyü daha tamamlamasıyla tekrar sahneye çıktı.

Eğer siz de kısa şortlardan hoşlanmıyorsanız, bermuda şortların uzun kesimi daha fazla örtücülük sağlarken, bol yapısıyla da vücut şekliniz ne olursa olsun rahat bir kullanım sunuyor. Bu da onları “uyluk dostu” şortların başına taşıyor.

Günlük giyimde kullanmak isterseniz, beyaz bir atlet ya da salaş bir kazakla kombinleyin. Üzerine sadece sandalet ve güneş gözlüğü ekleyin – ister günlük şık bir yaz kombini, ister ofis stili, isterseniz tatil kıyafeti olsun, hepsine uyum sağlar.

Artık bermuda şortlara dair önyargılarınızı bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Çünkü bu şortlar 2025 yazının vazgeçilmez parçası olmaya aday!