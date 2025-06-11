Zahmetsiz stil: 2025 yazında giyebileceğiniz bermuda şortlar
O rahatsız edici, 80’ler tarzı naylon bermuda şortların dönemi artık geride kaldı. 2025 yılı itibarıyla bermuda şortlar, şıklığın en rafine hâlini aldı. Ne ile kombinlerseniz kombinleyin, size zahmetsiz bir yaz stili sunacak bu ana parçaya merhaba deyin!
Diz hizasında ya da biraz üzerinde biten Bermuda şortlar, adını ilk popüler oldukları yer olan Bermuda Adaları’ndan alıyor. Sıcak iklim nedeniyle erkeklerde iş kıyafeti olarak tercih edilen bu şortlar, şimdi modanın bir döngüyü daha tamamlamasıyla tekrar sahneye çıktı.
Eğer siz de kısa şortlardan hoşlanmıyorsanız, bermuda şortların uzun kesimi daha fazla örtücülük sağlarken, bol yapısıyla da vücut şekliniz ne olursa olsun rahat bir kullanım sunuyor. Bu da onları “uyluk dostu” şortların başına taşıyor.
Günlük giyimde kullanmak isterseniz, beyaz bir atlet ya da salaş bir kazakla kombinleyin. Üzerine sadece sandalet ve güneş gözlüğü ekleyin – ister günlük şık bir yaz kombini, ister ofis stili, isterseniz tatil kıyafeti olsun, hepsine uyum sağlar.
Artık bermuda şortlara dair önyargılarınızı bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Çünkü bu şortlar 2025 yazının vazgeçilmez parçası olmaya aday!
Ünlüler de sokak stilinde ya da davetlerde bermuda şortlarını üzerlerinde taşıyorlar. Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, 1 Haziran 2025 tarihinde siyah bermuda şortu ile objektiflere poz verdi.
Danimarkalı oyuncu Sidse Babett Knudsen, 78. Cannes Film Festivali kapsamında siyah bermuda şort ile kameralara yansıdı.
Oyuncu Stephanie Hsu, Vanity Fair Oscar Partisi'nde Butter Yellow takımı ile kamera karşısına geçti.
Siz de bermuda şortları kombinlerinize adapte etmeyi düşünüyorsanız, işte 2025 yazında 14 farklı markadan bermuda şort alternatifleri...