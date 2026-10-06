Tüm kombinlerin havasını değiştirecek minimal çanta modelleri

Kabul edelim, bazen devasa çantaların içinde anahtar aramaktan yoruluyoruz. İşte tam o anlarda imdadımıza yetişen, "küçük olsun ama karakteri olsun" dediğimiz o minimal çantalar sahneye çıkıyor. İster jean-tişört kombinine seviye atlatın, ister şık bir akşam yemeğinde zarafetinizi konuşturun; doğru minimal çanta her kapıyı açıyor...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Tüm kombinlerin havasını değiştirecek minimal çanta modelleri - Resim : 1

Peki, bu sezon radara takılan ve her dolapta olması gereken o minimal çantalar hangileri? Gelin, favori modellere ve markalarına yakından bakalım...

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Tüm kombinlerin havasını değiştirecek minimal çanta modelleri - Resim : 2

Mango - Zımba detaylı süet omuz çantası

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Tüm kombinlerin havasını değiştirecek minimal çanta modelleri - Resim : 3

Stradivarius- Boncuklu mini timsah deseni görünümlü çanta

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Tüm kombinlerin havasını değiştirecek minimal çanta modelleri - Resim : 4

Vakko - Mlouye flex mini çanta