Tüm kombinlerin havasını değiştirecek minimal çanta modelleri
Kabul edelim, bazen devasa çantaların içinde anahtar aramaktan yoruluyoruz. İşte tam o anlarda imdadımıza yetişen, "küçük olsun ama karakteri olsun" dediğimiz o minimal çantalar sahneye çıkıyor. İster jean-tişört kombinine seviye atlatın, ister şık bir akşam yemeğinde zarafetinizi konuşturun; doğru minimal çanta her kapıyı açıyor...
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Peki, bu sezon radara takılan ve her dolapta olması gereken o minimal çantalar hangileri? Gelin, favori modellere ve markalarına yakından bakalım...
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Mango - Zımba detaylı süet omuz çantası
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Stradivarius- Boncuklu mini timsah deseni görünümlü çanta
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Vakko - Mlouye flex mini çanta