Türk dizilerindeki efsane gelinlikler!
Türk dizileri, sadece hikayeleriyle değil, o dillere destan gelinlikleriyle de hayatımıza damga vurdu. Hani bazılarını görünce "Keşke benim düğünümde de böyle olsa!" diye iç çektiğimiz, bazılarını da "Ne bu ihtişam!" diye hayranlıkla izlediğimiz o gelinlikler... Camdaki Kız Nalan, Aşk-ı Memnu Nihal, Kiralık Aşk Zeynep'in gelinliği... İşte tam da onlardan bahsedeceğiz!
POYRAZ KARAYEL AYŞEGÜL'ÜN ZARİF GELİNLİĞİ
Hatırlayanlar bilir, Ayşegül'ün gelinliği, abartıdan uzak, sade ama bir o kadar da zarif bir tasarıma sahipti. Genellikle dantel detayları ve akışkan kumaşlarıyla dikkat çeken bu gelinlik, Ayşegül'ün masumiyetini ve aynı zamanda içindeki güçlü duruşu çok iyi yansıtıyordu.
Üst kısmı hayal tül üzerine işlemelerle detaylandırılan, metalik işlemeli, uzun kollu A kesim gelinlik, 'Davet Çok Elbisem Yok' gelinlikleri arasında.
'CAMDAKİ KIZ NALAN'IN PRENSES GELİNLİĞİ
Swarovski kaplı tacı ve taş işlemeli duvağı, Nalan'ın o "masal prensesi" gibi görünme arzusunu ve aynı zamanda dışarıdan ona yüklenen "mükemmel gelin" rolünü yansıtıyordu. Nalan'ın gelinliği, moda dünyasında da büyük yankı uyandırdı.
'Camdaki Kız'ın gelinliğinin Beyaz Butik imzası taşıdığını belirtelim...
'KAÇAK GELİNLER' VE GELİNLİKLERİN O EĞLENCELİ İSYANI
'Kaçak Gelinler'de gördüğümüz gelinlikler, klasik Türk dizisi gelinliklerinden biraz farklıydı. Çünkü onlar, o kusursuz, pırıl pırıl düğün salonlarında değil, otobüs terminallerinde, taksi duraklarında, bazen de yolda koşarken, hatta yeri geldiğinde bir otelde, bir kafede boy gösterdiler.
Deniz Baysal’ın canlandırdığı Kainat karakterinin giydiği A kesim, askılı gelinlik ile Açelya Topaloğlu’nun oynadığı Almila karakterinin giymiş olduğu illüzyon yaka, A kesim, taşlı gelinlik, Enzoani markasına ait.
ATİYE'NİN BOHEM GELİNLİĞİ
Atiye'nin gelinliği, dizideki diğer kostümler gibi karakterin hikayesini destekleyici bir rol oynuyordu. Onun sanatsal kişiliği, bu özel gününde giydiği bohem gelinliğe de yansımıştı.
Gelinliğin, ünlü modacı Özgür Masur'un imzasını taşıdığını da söyleyelim...