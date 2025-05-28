Türk dizilerindeki efsane gelinlikler!

POYRAZ KARAYEL AYŞEGÜL'ÜN ZARİF GELİNLİĞİ

Hatırlayanlar bilir, Ayşegül'ün gelinliği, abartıdan uzak, sade ama bir o kadar da zarif bir tasarıma sahipti. Genellikle dantel detayları ve akışkan kumaşlarıyla dikkat çeken bu gelinlik, Ayşegül'ün masumiyetini ve aynı zamanda içindeki güçlü duruşu çok iyi yansıtıyordu.

Üst kısmı hayal tül üzerine işlemelerle detaylandırılan, metalik işlemeli, uzun kollu A kesim gelinlik, 'Davet Çok Elbisem Yok' gelinlikleri arasında.