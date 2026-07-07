Valentino köklerinden gelen 'sessiz lüks'

Tasarımında Valentino yeşili, gizemi ve enerjisinden ilham alınan saat, köklerine atıfta bulunarak dikkat çekici bir karakter kazandırıyor.

Marka, bu koleksiyonla saati yalnızca zamanı gösteren bir araç olmaktan çıkarıp kişisel stilin sessiz ama etkili bir ifadesi haline getiriyor. Güçlü görünümünü zarafetle birleştiren model, klasik ve modern çizgileri aynı tasarımda buluşturuyor.

Daniel Klein Group güvencesiyle tüm Türkiye’de …