Valentino köklerinden gelen 'sessiz lüks'
Valentino Orlandi'nin köklü tasarım mirasını taşıyan saat, yalnızca estetik bir aksesuar olmanın ötesinde sofistike bir yaşam tarzının sembolü olarak öne çıkıyor. Her bir model, Valentino köklerinden gelen mirasını yansıtırken; Her detayında markanın karakteristik çizgilerini yansıtan model, modern yaşam temposuna uyum sağlayan zarif ve güçlü bir duruş sergiliyor.
Tasarımında Valentino yeşili, gizemi ve enerjisinden ilham alınan saat, köklerine atıfta bulunarak dikkat çekici bir karakter kazandırıyor.
Marka, bu koleksiyonla saati yalnızca zamanı gösteren bir araç olmaktan çıkarıp kişisel stilin sessiz ama etkili bir ifadesi haline getiriyor. Güçlü görünümünü zarafetle birleştiren model, klasik ve modern çizgileri aynı tasarımda buluşturuyor.
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