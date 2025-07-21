Yasemin Şefkatli'nin beyaz Bodrum stili mercek altında!
Şarkıcı eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla Bodrum'a giden Yasemin Şefkatli, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor. Şefkatli'nin beyaz Bodrum stilini markalarıyla mercek altına aldık...
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Yasemin Şefkatli, 2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren ünlü çift, 2024 yılında ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldı.
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Oğullarının fotoğraflarını sık sık paylaşan ünlü çift, tatil için Bodrum'a gitti. Yasemin Şefkatli Bodrum tatilinden karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Yasemin Şefkatli'nin beyaz terlik ve elbiseden oluşan Bodrum stilini mercek altına aldık...
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House Of CB - Emmelina Summer Dress With cotton corset White
11.059,95 TL