Yaz geldi! İşte vücut şeklinize göre en uygun bikini ve mayo modelleri
Mükemmel bikiniyi bulmak sadece trendleri takip etmekle ilgili değil; tamamen doğal şeklinizi geliştiren ve kendinizi özgüvenli hissettiren bir stil seçmekle ilgili. İster ekstra destek, ister hoş bir uyum, ister en iyi özelliklerinizi vurgulamanın bir yolunu arıyor olun, bu kılavuz vücut tipinize uygun ideal bikiniyi bulmanıza yardımcı olacak!
Günler uzadı, güneş yüzünü daha bir göstermeye başladı! İşte o zaman anlarız ki plaj ve havuz hayalleri gerçek olmak üzere! O sıcak kumlara basıp, serin sulara dalmadan önce hepimizin aklına gelen o soru: "Peki bu yaz hangi bikini bana en çok yakışacak?" İşte tam da bu sorunun cevabı için buradayız...
Unutmayın: Her vücut güzeldir ve her vücudun kendine özgü bir hikayesi var. Önemli olan, o hikayeyi en güzel şekilde anlatan, sizi en mutlu ve özgüvenli hissettiren bikiniyi bulmak.
Gelin, küçük tüyolarla vücudunuzun yıldız yönlerini ortaya çıkaralım ve plajda tüm gözleri üzerinize çekelim. Hazır mısınız? Vücut tiplerine göre bikini keşfine çıkıyoruz...
KUM SAATİ ŞEKLİ
Göğüs ve kalçalarınız dengeliyse, beliniz belirginse, orantıyı korurken kıvrımlarınızı da vurgulamak isteyeceksiniz.
En iyi stiller: Vücut şeklinizi ön plana çıkaracak askılı üstler, balkon üstleri ve yüksek belli veya bağcıklı altlar.
Stil ipucu: Kıvrımlarınızı vurgulamak için düz renkler veya hafif desenler tercih edin.