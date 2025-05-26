Yaz geldi! İşte vücut şeklinize göre en uygun bikini ve mayo modelleri

Günler uzadı, güneş yüzünü daha bir göstermeye başladı! İşte o zaman anlarız ki plaj ve havuz hayalleri gerçek olmak üzere! O sıcak kumlara basıp, serin sulara dalmadan önce hepimizin aklına gelen o soru: "Peki bu yaz hangi bikini bana en çok yakışacak?" İşte tam da bu sorunun cevabı için buradayız...