Yaz sezonunun öne çıkan trendi: Ajur plaj kıyafetleri
Isınan hava ile birlikte serinliği biraz daha hissetmek mi? Sıcaklığın yükseldiği bu dönemde, deniz esintisini ve günbatımını ilham aldık. 2024 yaz sezonunun sıcağını rahatlıkla birleştirecek 17 farklı ajur plaj kıyafetini sizler için derledik.
1 / 17
Mudo - Ajurlu plaj elbisesi - 179,99 TL
2 / 17
ZARA - Ajurlu işlemeli ve pamuklu plaj elbisesi - 1.390 TL
3 / 17
Pull and Bear - Bağcıklı ve uzun Kroşe Etek - 1.150 TL
4 / 17
HAPPINESS ISTANBUL - Ajurlu triko plaj elbisesi - 359,90 TL