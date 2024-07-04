Yaz sezonunun öne çıkan trendi: Ajur plaj kıyafetleri

Isınan hava ile birlikte serinliği biraz daha hissetmek mi? Sıcaklığın yükseldiği bu dönemde, deniz esintisini ve günbatımını ilham aldık. 2024 yaz sezonunun sıcağını rahatlıkla birleştirecek 17 farklı ajur plaj kıyafetini sizler için derledik.

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Yaz sezonunun öne çıkan trendi: Ajur plaj kıyafetleri - Resim : 1

Mudo - Ajurlu plaj elbisesi - 179,99 TL

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Yaz sezonunun öne çıkan trendi: Ajur plaj kıyafetleri - Resim : 2

ZARA - Ajurlu işlemeli ve pamuklu plaj elbisesi - 1.390 TL

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Yaz sezonunun öne çıkan trendi: Ajur plaj kıyafetleri - Resim : 3

Pull and Bear - Bağcıklı ve uzun Kroşe Etek - 1.150 TL

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Yaz sezonunun öne çıkan trendi: Ajur plaj kıyafetleri - Resim : 4

HAPPINESS ISTANBUL - Ajurlu triko plaj elbisesi - 359,90 TL