Yelek trendleri mercek altında: Gardırobunuzda yer açmayı hak eden 18 yelek modeli
Yelekler son birkaç sezondur gardıroplardaki yerini koruyor. Özellikle bahar aylarında, havalar iyice ısınmaya başladıkça ne giyeceğini düşünmek yerine yelek takıp hemen çıkmak oldukça kurtarıcı. Maskülen stili zirveye taşıyan yelekler, aslında bir o kadar çekici ve zarif. Gardırobunuzda yer açmayı hak eden 18 yelek modelini sizler için derledik.
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İlkbahar, yeni stilleri bir parça da olsa benimsemek için mükemmel bir fırsat. Günlük geziler veya kurumsal kombinler için mükemmel olan kadın yelekleri, bu baharın olmazsa olmaz, trend parçaları.
Tasarımcıların 2025 ilkbahar/yaz sezonu için de aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Birçok markanın defilelerinde yelekleri gördük. Klasik, keten, bohem ,maskülen, özel dikim, süet, işlemeli veya kot yelek... Herkes için birçok yelek modeli mevcut. Gardırobunuzda yer açmayı hak eden 18 yelek modelini sizler için derledik.
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OXXO- Yeşil Keten Karışımlı Düğmeli Yelek - 1.599 TL
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ZARA - Beli büzgülü atlet bluz - 1.090,00 TL
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SORBE- Takım yeleği 7.800,00 TL