Yelek trendleri mercek altında: Gardırobunuzda yer açmayı hak eden 18 yelek modeli

İlkbahar, yeni stilleri bir parça da olsa benimsemek için mükemmel bir fırsat. Günlük geziler veya kurumsal kombinler için mükemmel olan kadın yelekleri, bu baharın olmazsa olmaz, trend parçaları.

Tasarımcıların 2025 ilkbahar/yaz sezonu için de aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Birçok markanın defilelerinde yelekleri gördük. Klasik, keten, bohem ,maskülen, özel dikim, süet, işlemeli veya kot yelek... Herkes için birçok yelek modeli mevcut. Gardırobunuzda yer açmayı hak eden 18 yelek modelini sizler için derledik.