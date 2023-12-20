Yeni bir yıla: Yenilikçi silüetler
Modanın geçmişe olan yolculuğu 70’lerden gelen ikonik görünümlere yer açıyor. Canlı renkler, göz alıcı desenler, yumuşacık dokular ve özgün formlar yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Birbirinden şık bu kabanlara, botlar ve çizmeler eşlik ediyor.
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HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER
2024 için sizin seçiminiz hangisi?
Deri, süet, kumaş ya da içi kürklü bot ve çizme seçenekleri keskin stilinizi ön plana çıkarıyor. İddialı ve fütüristik mi, konforlu ve çabasız şıklık mı?
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VICTORIA BACKHAM
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BOTTEGA VENETA
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MICHAEL KORS