Yılbaşı gecesi için baştan aşağı kırmızı alışveriş rehberi

Yeni yıl kapıdayken, kutlamaların en göz alıcı rengi olan 'kırmızı', baştan aşağı bir stile ilham veriyor. Sizlere yalnızca 'kırmızı'dan oluşan bir alışveriş rehberi hazırladık!

Aybüke Sengir

Yılbaşı gecesi için baştan aşağı kırmızı alışveriş rehberi

Şans, aşk ve gücü simgeleyen kırmızı, yılbaşı gecesi için iddialı, unutulmaz ve en önemlisi şanslı bir görünüm vadediyor. İşte hem geleneksel hem de modern bir yılbaşı kraliçesi olmak için baştan aşağı kırmızı alışveriş listeniz...

Yılbaşı gecesi için baştan aşağı kırmızı alışveriş rehberi

Jacquemus The Long Bambino Kırmızı Kadın Deri Çanta

58.950 TL

Yılbaşı gecesi için baştan aşağı kırmızı alışveriş rehberi

Beymen Kırmızı Logo Detaylı Kadın Şal

1.749 TL 

Yılbaşı gecesi için baştan aşağı kırmızı alışveriş rehberi

Valentino V Gold Kırmızı Yün Kaban

260.950 TL