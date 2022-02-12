14 Şubat Sevgililer Gününe özel romantik playlist
Bu 14 Şubat'ta sevgilinizle romantik bir akşam geçirmek istiyorsanız arka planda çalacak romantik müziklere ne dersiniz? Belki biraz dans bile katabilirsiniz işin içine. 14 Şubat Sevgililer Gününe özel aşkınızı ve tutkunuzu canlandıracak aşk şarkıları listesi hazırladık.
Kasımda aşk başka olabilir ama Şubat ayında da aşk bambaşkadır. Sevginin, tutkunun ve aşkın sembolü 14 Şubat bize aşkı paylaşmayı hatırlatarak duyguları canlandırıyor. Peki duyguları canlandırmanıza yardımcı olacak romantik ve tutkulu bir playliste ne dersiniz? Sizler için hem Sevgililer Gününde çalabileceğiniz hem de özel günlerinizde de dinleyebileceğiniz romantik ve aşkı uyandıran şarkılar listesi hazırladık.
Sevgililer Günü için çalma listesi
İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel romantik ve aşk dolu bir playlist...
- John Legend- All of Me
- Taylor Swift- Love Story
- Ed Sheeran- Perfect
- Paul Anka- Fly Me To The Moon
- Bruno Mars- Just The Way You Are
- Coldplay- Fix You
- Leonard Cohen- Dance Me to the End of Love
- The Righteous Brothers- Unchained Melody
- Olivia Rodrigo- drivers license
- Whitesnake- Is This Love
- Ariana Grande & Justin Bieber- Stuck with U
- The Temptations- My Girl
- Elvis Presley- Can't Help Falling in Love
- Joe Cocker- You are so beautiful
- Roy Orbison- Oh, Pretty Woman
- Elvis Presley- Love Me Tender
- Scorpions - Still Loving You
- Conan Gray- Heather
- Harry Styles- Adore You
- Gloria Gaynor- Can't take my eyes off you
- Outkast- Happy Valentine's Day
- Brad Paisley- All You Really Need Is Love
- Hjalmer- Dig Og Mig
- Sting- Shape of My Heart
- Mariah Carey- Without You
- Jason Mraz- I'm Yours
- Justin Bieber- Love Yourself
- Frank Sinatra - It Had To Be You- 2009 Remaster
- Little Mix- Shout Out to My Ex
- Aerosmith- I Don't Want To Miss A Thing
- Beyonce- Halo
- Celine Dion- Because You Loved Me
- Dalida - I Found My Love in Portofino
- Kuzu Mellow- Sunflower Feelings
- Lauv- I Like Me Better
- Valentín Elizalde- Te Quiero Así
- Alicia Keys- No One
- Kali Uchis- telepatia
- The Walters- I Love You So
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