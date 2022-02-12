14 Şubat Sevgililer Gününe özel romantik playlist

Kasımda aşk başka olabilir ama Şubat ayında da aşk bambaşkadır. Sevginin, tutkunun ve aşkın sembolü 14 Şubat bize aşkı paylaşmayı hatırlatarak duyguları canlandırıyor. Peki duyguları canlandırmanıza yardımcı olacak romantik ve tutkulu bir playliste ne dersiniz? Sizler için hem Sevgililer Gününde çalabileceğiniz hem de özel günlerinizde de dinleyebileceğiniz romantik ve aşkı uyandıran şarkılar listesi hazırladık.

Sevgililer Günü için çalma listesi

İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel romantik ve aşk dolu bir playlist...

John Legend- All of Me

Taylor Swift- Love Story

Ed Sheeran- Perfect

Paul Anka- Fly Me To The Moon

Bruno Mars- Just The Way You Are

Coldplay- Fix You

Leonard Cohen- Dance Me to the End of Love

The Righteous Brothers- Unchained Melody

Olivia Rodrigo- drivers license

Whitesnake- Is This Love

Ariana Grande & Justin Bieber- Stuck with U

The Temptations- My Girl

Elvis Presley- Can't Help Falling in Love

Joe Cocker- You are so beautiful

Roy Orbison- Oh, Pretty Woman

Elvis Presley- Love Me Tender

Scorpions - Still Loving You

Conan Gray- Heather

Harry Styles- Adore You

Gloria Gaynor- Can't take my eyes off you

Outkast- Happy Valentine's Day

Brad Paisley- All You Really Need Is Love

Hjalmer- Dig Og Mig

Sting- Shape of My Heart

Mariah Carey- Without You

Jason Mraz- I'm Yours

Justin Bieber- Love Yourself

Frank Sinatra - It Had To Be You- 2009 Remaster

Little Mix- Shout Out to My Ex

Aerosmith- I Don't Want To Miss A Thing

Beyonce- Halo

Celine Dion- Because You Loved Me

Dalida - I Found My Love in Portofino

Kuzu Mellow- Sunflower Feelings

Lauv- I Like Me Better

Valentín Elizalde- Te Quiero Así

Alicia Keys- No One

Kali Uchis- telepatia

The Walters- I Love You So

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR