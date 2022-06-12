2022'nin şimdiye kadarki en iyi 10 TV dizisi
BBC, Stranger Things ve Severance'dan Derry Girls ve Top Boy'a kadar 2022'nin şimdiye kadarki en iyi 10 TV dizisini seçti. İşte BBC'nin listesine göre 2022'nin şimdiye kadarki en iyi 10 TV dizisi...
1 / 10
Stranger Things
Stranger Things'in yeni sezonu BBC'nin listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Dizi Netflix'te gösteriliyor.
2 / 10
Station Eleven
Emily St. John Mandel'in beğenilen romanının uyarlaması olan Station Eleven, ülkeyi saran bir grip enfeksiyonunu konu alan bir dizi. Dizi HBO Max'ta mevcut.
3 / 10
Derry Girls
Beş lise öğrencisi evrensel ergenlik sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Dizi Netflix'te gösteriliyor.
4 / 10
Inventing Anna
Gözü pek bir girişimci mi, yoksa bir sahtekâr mı? Bir gazeteci, New York sosyetesini Alman bir mirasyedi olduğuna inandıran Anna Delvey'nin öyküsünün peşine düşer. Dizi Netflix'te gösteriliyor.