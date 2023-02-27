2023'te popüler olması beklenen meslekler: En fazla aranan 6 pozisyon

10 YILA DAMGA VURACAK SEKTÖRLER



PwC'nin bir araştırması Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl ekonomiye domine edecek sektörlerin başında enerji, altyapı ve doğal kaynakların geldiğini gösteriyor.

Bu sektörleri, turizm ve ardından yazılım sektörleri takip ediyor.



Aynı araştırmanın dünyaya ilişkin sonuçlarında ise teknoloji ilk sırada yer alıyor.

Bilişim ve iletişim teknolojileri ikinci sırada ve enerji, altyapı ve doğal kaynaklar üçüncü sırada bulunuyor.



Önümüzdeki dönemde yetenek ihtiyacı tablosunun, bu tabloyla uyumlu bir seyri olacağını düşünülüyor. Sektörel bakışın yanı sıra genel olarak tüm sektörler için geçerli bir durumu da söz konusu. Son yıllarda e-ticaretin tüm sektörlerde katlanarak büyümesi, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi yöneticilere olan talebin hızla yükselmesine neden oldu.