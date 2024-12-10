28 Yıl Sonra'dan beklenen fragman yayınlandı

28 Yıl Sonra’nın konusu:

Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçmiş ve şimdi hâlâ acımasızca uygulanan bir karantina altında olanlarla, enfekte olanlar arasında var olmanın yollarını bulmuştur. Hayatta kalanlardan bir grup, anakaraya sıkı bir şekilde korunan tek bir geçitle bağlanan küçük bir adada yaşamaktadır. Gruptan biri, anakaranın karanlık kalbine doğru bir görev için adadan ayrıldığında, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.