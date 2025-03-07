8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izlenebilecek filmler

MAYFAIR WITCHES VE SANCTUARY: A WITCH'S TALE

Fantastik yapımları sevenler için ise Mayfair Witches ve Sanctuary: A Witch’s Tale, iyi bir seçim olarak öne çıkıyor. Anne Rice’ın ünlü romanından uyarlanan Mayfair Witches, güçlü bir cadı ailesinin varisi olduğunu keşfeden bir nöroloğun hikâyesini ekranlara taşıyor. Yapımda Hollywood’un popüler isimlerinden Alexandra Daddario izleyici karşısına çıkıyor.