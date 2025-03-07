8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izlenebilecek filmler
Güçlü kadın hikayeleri ve kadın karakterleri merkezine alan birbirinden sürükleyici pek çok dizi, BAFTA ve Altın Küre ödüllü yıldızların eleştirmenlerden tam not alan performanslarıyla TV+’ta izleyicileri bekliyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, TV+’ın kütüphanesinde yer alan, güçlü kadın karakterlerin ve onların ilham verici hikâyelerinin anlatıldığı yapımlar dikkat çekiyor.
Tarihe yön veren kadın liderlerin hikâyelerini anlatan The Serpent Queen ve Becoming Elizabeth, dönem dramalarının en etkileyici örnekleri arasında yer alıyor.
THE SERPENT QUEEN
Oscar adayı, Altın Küre ve BAFTA ödüllü Samantha Morton’ın başrolünde yer aldığı The Serpent Queen, Fransa’nın en güçlü kraliçelerinden Catherine de’ Medici’nin iktidara yükselişini ekranlara taşıyor.
DANGEREOUS LIAISONS
Özgün bir aşk ve ihanet hikâyesi sunan Dangerous Liaisons, Pierre Choderlos de Laclos’un aynı ismi taşıyan ve klasikler arasında güçlü bir yeri bulunan romanının uyarlaması. Yapımda Phantom Thread filmiyle Oscar’a aday gösterilen Lesney Manville ile Alice Englert yer alıyor.
MAYFAIR WITCHES VE SANCTUARY: A WITCH'S TALE
Fantastik yapımları sevenler için ise Mayfair Witches ve Sanctuary: A Witch’s Tale, iyi bir seçim olarak öne çıkıyor. Anne Rice’ın ünlü romanından uyarlanan Mayfair Witches, güçlü bir cadı ailesinin varisi olduğunu keşfeden bir nöroloğun hikâyesini ekranlara taşıyor. Yapımda Hollywood’un popüler isimlerinden Alexandra Daddario izleyici karşısına çıkıyor.