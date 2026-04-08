A.B.İ. dizisinin 12. bölümünde neler oldu? 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı "A.B.İ.", dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ailesinin karanlık geçmişini arkasında bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Doğan’ın, yıllar sonra kaçtığı sırlarla yüzleşmek zorunda kalışını işleyen dizi, 12. bölümündeki gelişmelerle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler ve yeni bölüm fragmanına ait detaylar...
A.B.İ.’nin 7 Nisan Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan 12. bölümünde, Doğan ve Tahir arasındaki baba-oğul çatışması belirginleşti. İşlemediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Doğan, bu durumun sorumlusu olan babası Tahir ile karşı karşıya geldi.
Tahir, oğluna içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için bir teklif sundu: Doğan ya babasının otoritesini kabul ederek onun kurallarına göre hareket edecek ya da cezaevinde kalmaya devam edecekti. Ancak Doğan, babasının beklentisinin aksine, bu kez mücadele etmeyi ve kendi yolunu çizmeyi seçti.
ÇAĞLA'NIN ADALET MÜCADELESİ
Doğan, hapishanede mücadele verirken, Çağla dışarıda zamanla yarıştı. Elindeki delillerin Doğan’ın masumiyetini kanıtlayacak güçte olduğunun bilincinde olan Çağla, Tahir’in her aşamaya nüfuz eden düzenine karşı stratejik bir plan hazırladı. Sistemin ve Tahir’in engellemelerine rağmen geri adım atmayan Çağla, bu süreci yönetmeye odaklandı.
GEÇMİŞİN GÖLGELERİ VE YENİ TEHDİTLER
Tahir’in hedefi yalnızca Doğan ile sınırlı kalmadı; ailenin kontrolünü tamamen ele geçirmek için yeni hamleler yaptı. Mahinur’un özgürlüğüne kavuşması aile içinde kısa süreli bir sevinç yaratsa da olayların seyri beklenen huzuru getirmedi. Özellikle Behram’ın takıntılı tutumu ve Tahir’in henüz açığa çıkmamış gizli planları dengeleri sarstı. Geçmişten gelen sırlar, karakterlerin attığı her adımda karşılarına bir engel olarak çıkmaya devam etti.
A.B.İ.'NİN 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin merakla beklenen 13. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair ilk kareler: