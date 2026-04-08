A.B.İ. dizisinin 12. bölümünde neler oldu? 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

A.B.İ.’nin 7 Nisan Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan 12. bölümünde, Doğan ve Tahir arasındaki baba-oğul çatışması belirginleşti. İşlemediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Doğan, bu durumun sorumlusu olan babası Tahir ile karşı karşıya geldi.

Tahir, oğluna içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için bir teklif sundu: Doğan ya babasının otoritesini kabul ederek onun kurallarına göre hareket edecek ya da cezaevinde kalmaya devam edecekti. Ancak Doğan, babasının beklentisinin aksine, bu kez mücadele etmeyi ve kendi yolunu çizmeyi seçti.