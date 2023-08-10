Acı biber yemek, daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir! İşte acı biberin 9 faydası

Bazı insanlar için baharatlı ve acı yiyecekler, bir yaşam tarzıdır. Çoğu kültürel mutfak, her lokmada alnınızdan bir damla ter damlatacak kadar en az acı bir yemek veya çeşni sunar. Lezzetli olduğunu biliyoruz ama baharatlı yiyecekler size iyi geliyor mu? Daha önce acı ve baharatlı yiyecekleri sevmediyseniz, faydalarını öğrendiğinizde bir kere daha şans verebilirsiniz.

Acı Biberi Bu Kadar Acı ve Sağlıklı Yapan Nedir?

Acı biberin ne olduğu hakkında hiçbir bilginiz olmadan, uzun, mini yeşil bir dolmalık biber alacağınızı düşünerek markete girebilir ve o akşam daha sonra jalapenos dolu makarnanızı yerken ağlayabilirsiniz.

Bitki bileşiği kapsaisin, acı biberlere veya acı biberlere baharatlarını veren şeydir.

Bu antioksidan bileşik, beyne baharat ve ısı sinyalleri gönderen reseptörlere bağlanır.

Uyarı: Kesilmiş, çiğ acı biberi cildinize sürmeyin! Bu muhtemelen daha fazla acı çekmenize neden olacaktır (bir jalapeño doğrayan ve ardından gözlerini ovuşturan herkes bunu çok iyi bilir). Bunun yerine, yatıştırıcı ağrı kesici için bir bileşen olarak kapsaisin içeren bir ürün seçin.

Acı Biberin Sağlığa Faydaları

Pek çok acı biber türü mevcut olsa da, çoğu çeşit, büyük ölçüde tipik olarak içerdikleri kapsaisin ve diğer besinler nedeniyle benzer sağlık yararları sunar. Ateşli acı biberlerin başrolde olduğu baharatlı yiyeceklerin en etkileyici sağlık faydalarından bazıları burada...

1. Bitki bileşikleri serbest radikaller ve iltihaplanma ile savaşır.

Beynimizde zaten kapsaisin bulunduğuna göre, acı biberlerde bulunan diğer tüm inanılmaz bitki bileşiklerini vurgulayarak başlayalım. En yararlı olanlardan bazıları, lutein, kapsantin ve zeaksantin gibi karotenoidleri ve kuersetin ve luteolin gibi çeşitli flavonoidleri içerir .Bu bileşikler antioksidanlardır, yani vücuttaki iltihaplanmanın yanı sıra zararlı bakterileri ve hastalığa neden olan serbest radikal molekülleri önlemede ve azaltmada etkilidirler.

2. Acı biber sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.

Acı biber, hem A vitamini hem de C vitamini için mükemmel kaynaklar olarak bilinir. A vitamini aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren bir antioksidandır ve göz sağlığının korunmasına ve sürdürülmesine yardımcı olmasıyla bilinir. C vitamini aynı antioksidan ve bağışıklığı güçlendirici faydaları sunarken aynı zamanda demirin emilmesine ve parlak bir cildin desteklenmesine yardımcı olur.

3. Bağırsak mikrobiyomunun korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olurlar.

Diyetisyen ve Yoga Öğretmeni Brianna Wieser, "Kapsaisin, vücudun neredeyse her sistemini etkileyen bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor" diyor . "Ayrıca, bu bileşiğin optimal sindirimi desteklediği biliniyor." Araştırmalar, kapsaisinin ayrıca asit üretimini engelleyebildiğini, alkalin ve mukus salgılarını artırarak mide ülserlerini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 2022'de yapılan bir inceleme, kapsaisinin birçok gastrointestinal bozukluğu tedavi etmek ve önlemek için birden fazla yolla çalıştığını buldu.

4. Biber gerçekten sinüsleri temizlemeye yardımcı olabilir.

Baharatlı yiyecekler genellikle burnumuzu akıtmakla ünlüdür ve bu aslında bizim lehimize işleyebilir. Bir araştırma hapşırma, tıkanıklık ve geniz akıntısı ile karakterize olan idiyopatik (veya nedeni bilinmeyen), alerjik olmayan riniti temizlemeye yardımcı olduğunu bulmuştur. Ve ikinci bir araştırma bu bulguları yineledi. Acı biber sinüslerinizi gerçekten temizleyebilir!

5. Metabolizmayı ve metabolik sağlığı artırabilirler.

Acı biber, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Araştırma ayrıca vücutta kapsaisinin aracılık ettiği yolların, metabolik sendrom ve diyabet dahil benzer bozukluklarda önemli bir özellik olan insülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

6. Biberlerin kapsaisin maddesinin kanser önleyici özellikleri kanıtlanmıştır.

Araştırmalar, kanser hücrelerinin kapsaisine karşı hiç şansı olmadığını defalarca gösteriyor. Anticancer Research'te yayınlanan bir inceleme, bu bileşiğin, kanser hücresi büyümesini ve hayatta kalmasını önlemekten tümör baskılayıcı genleri harekete geçirmeye kadar birçok kanser yolunu hedeflediğini buldu. Başka bir çalışma, kapsaisin'in bazı prostat kanseri hücrelerinin büyümesini bile engellediğini buldu.

7. Kalp hastalığını uzak tutmaya yardımcı olabilirler.

Kapsaisin açısından zengin gıdaların tüketimi kalp sağlığına da fayda sağlar. 2021'de tamamlanan başka bir inceleme, acı biber tüketiminin kalp hastalığından (ve kanserden) daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğunu buldu. Ayrıca kalp hastalığında önemli bir faktör olan kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

8.Biber, beyin sağlığını korumaya ve geliştirmeye yardımcı olur.

Kapsaisin ayrıca beynimizi çevreleyen sağlık endişelerini gidermeye yardımcı olur. Bir Molekül incelemesi, kapsaisin'in hem Alzheimer hem de Parkinson hastalığında bozulmayı ve nörodejenerasyonu yavaşlatmada etkili olduğunu ve aynı zamanda bir felçten sonra yutma güçlüğünün tedavisinde faydalı olduğunu kanıtladı.

9. Uzun ömürle ilişkilendirildiler.

Tüm sağlık yararları yeterince iyi değilmiş gibi, acı biberler nihai sağlık arzusuna hitap ederek kendilerini gölgede bırakır: daha uzun yaşamak (ve bunu yaparken iyi hissetmek). Araştırmacılar, acı biber içeren baharatlı yiyecekler yemenin tüm nedenlere bağlı ölüm riskimizi azalttığını bulmuşlardır. Bir meta-analiz, düzenli olarak acı biber tüketimi ile herhangi bir nedenle ölümde yüzde 25'lik bir azalma buldu.