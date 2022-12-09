Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi uyarlama mı?

Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin ocak ayında sete çıkması bekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız otururken, senaryosunu ise Hakan Bonoma kaleme alıyor. Aile dizisi konusu, oyuncularına birlikte bakalım...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre; Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı dizi Show Tv'nin gelenekselleşmiş mafya konulu dizilerinden biri olacaktır.

Aile dizisinin konusu aynı çiftlikte yaşayan sırlarla dolu, kalabalık bir aile ve bu ailenin hayatına giren bir psikolog Derin’in sarsıcı hikayesini ele almaktadır. Volta adlı gece kulübünün sahibi mafya babası Aslan ani bayılmalarına çözüm aramak için psikolog Derin'in kapısını çalacaktır. Aileye Derin'in katılmasıyla beraber tüm sırlar açığa çıkacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Aile dizisi dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlama olacak.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi son dönemde magazin basınında yer alan haberlerle de gündemde. Dizinin başrolünde mafya babası 'Aslan' karakterini canlandırmak üzere Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serenay Sarıkaya ise psikolog ''Devin'' karakterine hayat verebilir. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Yurdaer Okur gibi oyuncuların bir araya gelmesi bekleniyor.