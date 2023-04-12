Aile dizisinde geçen 'Saudade' ne demek? Ne anlama geliyor?

Aile dizisi 6. bölümünde hastane kontrole gelen Leyla Soykan, hemşire Cemre ile konuşmaya başlar. Hemşire Cemre, Leyla Soykan'ın kolundaki 'Saudade' yazılı dövmeyi fark eder ve ''kaybedilen bir şeye duyulan sevgi ve özlem olarak çevirmişler Portekizce'de'' der. Bunun üzerine izleyici tarafından 'Saudade' kelimesinin hikayesi oldukça merak edildi. İşte merak edilen bu kelimenin anlamı...

SAUDADE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Saudade, Portekizce ve Galiçyaca da kullanılan bir kelimedir. Söz konusu kelime, âşık olunan kişinin ya da herhangi bir şeyin yokluğunda hissedilen derin özlemi ifade eder. Buradaki özlem, hiçbir zaman kavuşulamayacak bir şeyi anlatmak için kullanılır.

Saudade, kaybedilen bir şeyin kesinlikle tekrar geri gelmeyeceği ve geri dönme yolunun olmadığı anlamına da gelir. Saudade bir nevi umutsuzluk hissidir. Bahse konu kelimenin kullanım alanına baktığınızda daha çok aşık olunan kişinin geri gelmesinden umudu kesmek olarak nitelendirilir. Bu ayrılık severek ya da nefret hissinden doğmuş olabilir. Saudade aynı zamanda duygusal çöküntüyü de ifade eder.

İLGİLİ İÇERİKLER