Akın Akınözü Veliaht'taki karakteri için tamirhaneye girdi

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SHOW TV’de ekranlara gelmeye hazırlanan, Faro imzalı ‘Veliaht’ dizisi için ön hazırlık çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak dizinin başrol oyuncularından Akın Akınözü, karakteri Timur için araba tamirhanesinde çalışmalara başladı.
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Dizide araba tamircisinde çalışan Timur’a hayat verecek Akın Akınözü, karakteri için tamirhanede hazırlık yapıyor.
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Arabayla ilgili bilgileri işin profesyonellerinden öğrenen oyuncu, iş tulumu giyip arabaların tamirine de yardım ediyor.
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Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzasının yer aldığı, tanıtımlarıyla şimdiden büyük ilgi gören ‘Veliaht’ın senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt beraber yazarken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.