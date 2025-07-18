Akın Akınözü Veliaht'taki karakteri için tamirhaneye girdi

SHOW TV’de ekranlara gelmeye hazırlanan, Faro imzalı ‘Veliaht’ dizisi için ön hazırlık çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak dizinin başrol oyuncularından Akın Akınözü, karakteri Timur için araba tamirhanesinde çalışmalara başladı.