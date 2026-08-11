Altı Üstü İstanbul 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerin odağında yer aldı. Altı Üstü İstanbul 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir’e kurulan kumpas, dönüşü olmayan bir çatışmanın fitilini ateşledi. Emir, Sado ve Mert, Hasan ile aralarındaki kardeşlik bağını en çetin sınavda sınarken, Naz ile Emir arasındaki bağ yeni bir evreye taşındı. Melek ise hem geçmişiyle hem de aldığı radikal kararların ağır faturasıyla yüzleşmek durumunda kaldı. Diğer yanda Uzay, ilmek ilmek işlediği planla tüm karakterleri telafisi imkânsız bir hesaplaşmanın eşiğine getirdi.

Yıllardır gizlenen sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aile bağları ve dostluklar çetin bir testten geçiyor. Taraflar hayati kararlar alırken, Uzay ile Emir arasındaki kıyasıya düşmanlık felaketle sonuçlanabilecek tehlikeli bir sürece dönüşüyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, metropol hayatının katı gerçekleri ile varoşlardaki umut mücadelesini bir araya getiriyor. Hayali Ziyankâr Mahallesi’nde yaşam süren Emir ve ekibinin serüveni, kritik bir futbol maçıyla yön değiştiriyor. Yoksulluk çemberini kırma hayali kuran gençlerin, kentin lüks ve ayrıcalıklı kesimleriyle kesişen yaşamı; güç, aşk ve ihanet üçgeninde ilerliyor.