Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı, nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü tarihçesi

Canından bir parça olduğumuz annemize, sevgimizi her anneler gününde en içten dileklerinizle gösterebilmek için sabırsızlanırız. Bu yıl Anneler Günü, 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Mayıs ayının ikinci Pazarı, dünya genelinde annelerin sevgi ve özverisini kutlamak için ayrılmış özel bir gün olarak kabul ediliyor. Anneler Günü’nün nasıl ortaya çıktığına, tarihçesine birlikte bakalım...

Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Anneler Günü’nün modern anlamda ilk kutlanışı, 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşti. Bu özel günün öncüsü, Anna Jarvis adlı bir kadındır. Anna Jarvis, 1905 yılında ölen annesi Ann Reeves Jarvis’in anısını yaşatmak ve annelerin fedakârlıklarını onurlandırmak amacıyla 1908 yılında Batı Virginia eyaletindeki bir kilisede ilk Anneler Günü etkinliğini düzenledi.

1914 yılında ise ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci pazar gününü resmî olarak “Anneler Günü” ilan etti. Bu tarihten sonra Anneler Günü başka ülkelere de yayıldı.

Türkiye’de ise Anneler Günü ilk olarak 1955 yılında kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü Tarihçesi

Anneler Günü’nün tarihçesi, antik çağlara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak bugünkü anlamıyla Anneler Günü’nün ortaya çıkışı 20. yüzyıl başlarında olmuştur. İşte Anneler Günü’nün tarihçesi:

Antik Çağlarda Anneleri Onurlandırma

• Antik Yunan ve Roma dönemlerinde annelik ve doğurganlık tanrıçaları (örneğin Rhea ve Cybele) için bahar aylarında festivaller düzenlenirdi.

• Bu kutlamalar, doğanın uyanışıyla annelik arasındaki bağı simgelerdi

Orta Çağ’da “Mothering Sunday”

• Hristiyanlık döneminde İngiltere’de, Paskalya’dan önceki 4. Pazar günü “Mothering Sunday” olarak anılırdı. Bu gün, insanların vaftiz edildikleri “ana kiliseyi” ziyaret ettikleri bir gündü, zamanla bu gelenek biyolojik anneleri onurlandırma şekline dönüştü.

Modern Anneler Günü’nün Doğuşu – ABD

• Anna Jarvis, 1905’te vefat eden annesi Ann Reeves Jarvis’in anısına 1908’de Batı Virginia’da bir anma günü düzenledi.

• Ann Reeves Jarvis, İç Savaş döneminde annelerin bir araya gelerek barışı teşvik ettiği “Anneler Dostluk Günü” etkinlikleriyle tanınıyordu.

• Anna Jarvis’in çabaları sonucunda, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci Pazar gününü resmî Anneler Günü olarak ilan etti.

Anneler Günü’nün Ticarileşmesi

• Zamanla Anneler Günü çiçek, kart ve hediye satışlarının arttığı bir ticarî gün haline geldi.

• Anna Jarvis bu durumdan rahatsız oldu ve hayatının ilerleyen dönemlerinde Anneler Günü’nün ticarileşmesine karşı mücadele etti.

Türkiye’de Anneler Günü

• Türkiye’de Anneler Günü, ilk kez 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği’nin girişimiyle kutlandı.

• Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü, annelere duyulan sevgi ve minnet duygusu dile getirilir.