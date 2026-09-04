Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni sezon olacak mı?

Arka Sokaklar yeni sezon bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonunun sona ermesi ve eylül ayının gelmesiyle Arka Sokaklar dizisi hakkında detaylar sorgulanıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Seyirciler "Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni sezon yayımlanacak mı? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Arka Sokaklar, 5 Haziran 2026'da yayınlanan 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamladı. Dizinin yeni sezonda devam etmesine ilişkin şu an için bir açıklama gelmedi.

2026-2027 yayın döneminde Arka Sokaklar'ın 21. sezonu için belirlenmiş bir yayın tarihi bulunmuyor.