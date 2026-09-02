Asya Alpay, Londra Moda Haftası'nda Türkiye'yi ikinci kez temsil edecek

Londra’nın seçkin üyelik kulüplerinden Home House’ta gerçekleştirilecek etkinlikte Alpay, bu yıl davetli olarak hazır bulunacak tek sanatçı olacak. Moda dünyasının uluslararası isimlerini ve yaratıcı endüstrilerin temsilcilerini bir araya getiren buluşma, Alpay’ın kendine özgü sanatsal dilini moda ile yeniden yan yana getirirken Türkiye’nin çağdaş sanat üretimini de Londra’nın küresel moda sahnesine taşıyacak.

Asya Alpay’ın malzeme, yüzey, renk ve form arasındaki ilişkiyi özgün bir dille ele alan çalışmaları, geçen yılki etkinlikte moda markasının görsel anlatısının öne çıkan unsurlarından biri olmuştu. Sanatçının yaklaşımının marka için güçlü bir yaratıcı referansa dönüşmesinin ardından gelen ikinci davet, sanat ile moda arasındaki ilişkinin tek seferlik bir iş birliğinin ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Sanat ve modanın kesişiminde Türkiye’den güçlü bir imza

Bu yıl etkinlik için özel olarak hazırlanan yeni çalışma, Alpay’ın karakteristik sanat dilini korurken geçen yılki eserden farklı, taze bir yorum sunacak. Eser, Fashion Crossover London’ın moda ile farklı yaratıcı disiplinleri bir araya getiren yaklaşımının bir parçası olarak sergilenecek.

Alpay’ın Londra Moda Haftası sırasında ikinci kez Türkiye’yi temsil edecek olması, sanatçının uluslararası görünürlüğü açısından olduğu kadar Türkiye’den çıkan çağdaş sanatın moda, tasarım ve kültür eksenindeki küresel platformlarda yer alması açısından da önem taşıyor.