Ateş Kuşları dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Uyarlama mı? İşte Ateş Kuşları dizisi künyesi
Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı Ateş Kuşları yakında ATV'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı ‘Ateş Kuşları’ dizisinin afişi de yayınlandı. Ateş Kuşları dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Uyarlama mı ?Yakından bakalım...
Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı "Ateş Kuşları" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu, fragmanına yakından bakalım...
Ateş Kuşları dizisi künye
Kanal: ATV
Yayın günü: Henüz belli değil
Dizinin özeti: Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
Başrol oyuncuları: İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik
Yönetmen: Gökhan Ayiz
Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem
Ateş Kuşları dizisi konusu ne?
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı?
Etkileyici öyküsüyle tanıtım fragmanları dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor. Dizinin proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yapıyor.
Ateş Kuşları dizisi oyuncuları
- İlayda Alişan
- Görkem Sevindik
- Hande Soral
- Burak Tozkoparan
- Emir Çubukçu
- Erdem Şanlı
- Serkan Ercan
- Boncuk Yılmaz
- Gonca Cilasun
- Lilya İrem Salman
- Sedef Akalın
- Ozan Ağaç
Ateş Kuşları dizisi fragmanı