Ateş Kuşları dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Uyarlama mı? İşte Ateş Kuşları dizisi künyesi

Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı "Ateş Kuşları" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu, fragmanına yakından bakalım...

Ateş Kuşları dizisi künye

Kanal: ATV

Yayın günü: Henüz belli değil

Dizinin özeti: Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Başrol oyuncuları: İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik

Yönetmen: Gökhan Ayiz

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem

Ateş Kuşları dizisi konusu ne?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı?

Etkileyici öyküsüyle tanıtım fragmanları dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor. Dizinin proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yapıyor.

Ateş Kuşları dizisi oyuncuları

İlayda Alişan

Görkem Sevindik

Hande Soral

Burak Tozkoparan

Emir Çubukçu

Erdem Şanlı

Serkan Ercan

Boncuk Yılmaz

Gonca Cilasun

Lilya İrem Salman

Sedef Akalın

Ozan Ağaç

Ateş Kuşları dizisi fragmanı